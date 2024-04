Macron inicia visita delicada à Guiana Francesa

Ao chegar, o presidente destacou as medidas já adotadas como o dispositivo de "100% controle" para reduzir o tráfico de drogas a partir do aeroporto de Caiena, capital da Guiana.

Os problemas deste território amazônico de 300 mil habitantes, que faz fronteira com o Brasil e o Suriname, incluem crimes ligados à extração ilegal de ouro, conexões precárias e dificuldades no setor agropecuário.

O presidente francês, Emmanuel Macron, iniciou, nesta segunda-feira (25), uma visita de dois dias à Guiana Francesa, território da França na América do Sul que exige mais autonomia e está imerso em inúmeras dificuldades, como a insegurança.

A segunda visita de Macron como presidente desde 2017 lhe permitirá "entrar em contato com a população" e "ouvir os responsáveis eleitos", especialmente sobre os seus pedidos de reforma do status do território, segundo o seu gabinete.

Paris deve "conceder-lhe o mesmo status que a Córsega", uma ilha mediterrânea que poderia avançar para uma maior autonomia por meio de uma reforma constitucional, disse o presidente regional da Guiana, Gabriel Serville.

A ministra de Territórios Ultramarinos, Marie Guévenoux, afirmou que cabe às autoridades eleitas da Guiana "definir quais competências querem que o território assuma".