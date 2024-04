Kamala Harris anuncia medidas e investimentos em meio à visita de presidente da Guatemala

Harris lidera as iniciativas do governo de Joe Biden para combater o fluxo maciço de migrantes nos Estados Unidos, um dos temas que mais preocupa os americanos a poucos meses das eleições presidenciais.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, anunciou nesta segunda-feira (25) uma série de medidas e um investimento milionário no setor privado da América Central para enfrentar a imigração, simultaneamente a uma reunião na Casa Branca com o presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo.

Além disso, aproveitou a visita do presidente guatemalteco para convocar uma reunião com líderes do governo, do setor privado e da sociedade civil como parte da Centroamérica Adelante, uma aliança público-privada que aborda as causas da migração na Guatemala, El Salvador e Honduras.

Até o momento, a coligação mobilizou mais de 5,2 bilhões de dólares (R$ 26,1 bilhões), incluindo mais de um bilhão de dólares anunciados nesta segunda.

Como parte desta estratégia, a vice-presidente comunicou uma série de medidas. Entre elas, a de 50 milhões de dólares (quase R$ 252 milhões) através da iniciativa "Guatemala se Transforma", na qual o Departamento de Estado fará parceria com este país para transformar as instituições de segurança e justiça.

Em maio, o programa do Corpo de Serviços da América Central (CASC) será ampliado, oferecendo oportunidades de voluntariado, treinamento e emprego na Guatemala a milhares de jovens.

Além disso, Washington apoiará o desenvolvimento de energias e infraestruturas limpas e das tecnologias agrícolas na Guatemala, também lançará um programa para promover o comércio têxtil entre os dois países e apoiará o desenvolvimento de oportunidades e avanços nos direitos das mulheres e dos povos indígenas.