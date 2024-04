Justiça britânica decidirá nesta terça sobre recurso de Assange contra extradição para os EUA

Depois de duas audiências em fevereiro, dois magistrados do Supremo Tribunal de Justiça de Londres anunciarão a sua decisão na terça-feira a partir das 7h30 (horário de Brasília), indicou o tribunal na sua agenda publicada nesta segunda-feira.

A Justiça britânica anunciará na terça-feira (26) a sua decisão sobre o recurso apresentado pelo fundador do Wikileaks, Julian Assange, contra a sua extradição para os Estados Unidos, que o exige sob acusações de espionagem pelo vazamento maciço de documentos confidenciais.

A Justiça dos Estados Unidos exige Assange por ter publicado, desde 2010, mais de 700 mil documentos confidenciais sobre atividades militares e diplomáticas americanas, particularmente no Iraque e no Afeganistão.

Assange se ausentou por razões médicas das audiências judiciais em fevereiro, durante as quais dezenas de seus seguidores apareceram para mostrar seu apoio.

Nas últimas semanas, os familiares do australiano, detido há cinco anos na prisão de alta segurança de Belmarsh, em Londres, alertaram sobre a deterioração de seu estado de saúde. Sua defesa também aponta o risco de suicídio em caso de extradição.

Os apoiadores de Assange pediram ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que retire as 18 acusações contra ele, impostas durante o primeiro mandato de Donald Trump.

Entre eles, está um vídeo que mostra civis, incluindo dois jornalistas da agência Reuters, mortos por disparos de um helicóptero de combate americano no Iraque, em julho de 2007.

"São esses fatos que o distinguem [de outros meios de comunicação] e não suas opiniões políticas", argumentou.

Em janeiro de 2021, a justiça britânica decidiu inicialmente a favor do fundador do WikiLeaks. Falando do risco de suicídio, a juíza Vanessa Baraitser se recusou a autorizar a extradição. Mas essa decisão foi revertida mais tarde.

Sobre o tratamento que receberia se fosse extraditado, os Estados Unidos afirmaram que não seria detido na prisão de segurança máxima ADX Florence, no Colorado, apelidada de "Alcatraz das Montanhas Rochosas", e que receberia o atendimento médico e psicológico necessário.

Washington também citou a possibilidade de que ele solicite cumprir sua pena na Austrália.

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, denunciou recentemente a perseguição de Assange por parte da Justiça americana e o Parlamento australiano adotou uma moção pedindo seu fim.

