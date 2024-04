Juiz espanhol anula pedido de suspensão do Telegram no país

O juiz Santiago Pedraz da Audiência Nacional, de Madri, havia solicitado na sexta-feira "a suspensão temporária dos recursos associados ao Telegram", no âmbito de uma investigação de empresas audiovisuais cujas contas supostamente divulgavam conteúdos que violavam direitos de propriedade intelectual.

Um juiz espanhol anulou nesta segunda-feira (25) sua ordem de suspender temporariamente o Telegram no país, após receber um relatório da polícia.

Após receber o relatório, Pedraz anulou a ordem "porque seria uma medida excessiva e desproporcional", explicou o tribunal.

O Telegram, que afirma contar com 700 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo, já foi suspenso anteriormente em outros países, como no Brasil no ano passado, por não facilitar o acesso à informação a autoridades.

