Israel e Hamas se enfrentam em intensos combates perto de hospitais em Gaza

Israel luta nesta segunda-feira (25) contra combatentes do movimento palestino Hamas em torno de pelo menos dois hospitais na Faixa de Gaza, aumentando os temores pelo destino dos pacientes, pessoal médico e pessoas deslocadas que se abrigam nestes estabelecimentos. As tropas e tanques israelenses lançaram há mais de uma semana uma operação em torno do hospital Al Shifa, o maior centro de Gaza no norte deste território palestino, e iniciaram também um cerco ao hospital Al Amal, no sul de Gaza, em Khan Yunis. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Israel afirma ter lançado operações de "precisão", mas as agências humanitárias alertaram sobre os riscos para civis encurralados pelos combates.

A nível diplomático, o Conselho de Segurança da ONU volta a votar nesta segunda-feira um projeto de resolução para um "cessar-fogo imediato" em Gaza. Além disso, as negociações entre as equipes técnicas para uma trégua continuam no Catar. Depois de mais de cinco meses e meio de conflito, há duas questões que preocupam a comunidade internacional: o risco crescente da população de Gaza sofrer fome e o plano anunciado por Israel para invadir Rafah, cidade no sul do território que abriga quase 1,5 milhão de palestinos, muitos deles deslocados.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, viajou no fim de semana ao Egito, até a fronteira com Gaza, de onde pediu o fim do "pesadelo" para os quase 2,4 milhões de habitantes deste território palestino, sujeito a um cerco israelense desde o início do conflito. Israel enfrenta uma pressão crescente do seu principal aliado, os Estados Unidos, em um momento em que o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, se reunirá em Washington com o chefe do Pentágono, Lloyd Austin. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que governa uma coalizão de extrema direita, prometeu levar adiante os planos de invasão de Rafah, com ou sem o apoio dos EUA. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, reiterou no fim de semana na rede ABC TV a posição de Washington de que invadir Rafah seria "um erro grave" e afirmou que não se pode descartar que haja "consequências" para Israel.

A guerra eclodiu em 7 de outubro com o ataque do Hamas em Israel, que deixou cerca de 1.160 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados israelenses. A resposta israelense deixou pelo menos 32.333 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa este território palestino desde 2007. A grave escassez de alimentos e de água aumenta o sofrimento dos civis, especialmente no norte de Gaza.