Habitantes de Gaza dizem que é preciso 'parar Israel à força' após resolução da ONU

Os habitantes de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, afirmaram nesta segunda-feira (25) que "Os Estados Unidos devem parar Israel à força" e duvidam da vontade israelense de cumprir a resolução do Conselho de Segurança da ONU que "finalmente" exige um cessar-fogo no território palestino.

No extremo sul do território, a cidade que viu sua população quintuplicar com a chegada de um milhão de deslocados pela guerra está no olho do furacão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Israel, que ignora os apelos de muitos países, incluindo o aliado dos EUA, jurou lançar uma ofensiva terrestre para expulsar todos os combatentes palestinos.