Ganhador das eleições do Senegal defende rompimento com sistema atual

O candidato opositor Bassirou Diomaye Faye comemorou, nesta segunda-feira (25), que o povo do Senegal tenha decidido "romper" com o sistema político atual ao elegê-lo como o presidente mais jovem da história do país africano.

O candidato governista nas eleições, Amadou Ba, havia reconhecido previamente a vitória de seu rival antissistema, que representa um terremoto político nesta nação da África Ocidental.

O opositor de 44 anos, libertado da prisão apenas dez dias antes das eleições, se descreveu como "a opção da ruptura", mas defendeu a "reconciliação nacional" após três anos de instabilidade e crise política.