EUA e Reino Unido anunciam sanções contra hackers da China ligados ao regime de Pequim

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anuncia que o país e o Reino Unido estão impondo sanções contra atores afiliados a um grupo de hackers que tem o apoio do Estado chinês. O alvo é a Wuhan Xiaoruizhi Science and Technology Company, Limited, uma companhia que segundo Washington é usada pelo Ministério da Segurança Estatal da China para "múltiplas operações cibernéticas maliciosas".

O Tesouro americano diz que dois cidadãos chineses ligados à empresa, Zhao Guangzong e Ni Gaobin, são agora alvo das sanções por operações cibernéticas contra entidades dos EUA, as quais ameaçam a segurança nacional do país.