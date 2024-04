Eleições nos EUA: Biden viaja a Estados-chave enquanto Trump se concentra em arrecadar fundos

Enquanto o presidente dos EUA e possível candidato à reeleição pelo partido Democrata Joe Biden visitou cinco cidades em uma viagem de vários dias na semana passada, o ex-presidente e provável candidato Republicano Donald Trump quase não foi visto em público, passando a maior parte do tempo no sul da Flórida. Trump realizou apenas um único evento público de campanha desde que garantiu a nomeação presidencial republicana em 12 de março: um comício em Ohio financiado não pela sua campanha, mas por apoiadores de um candidato ao Senado que ele apoiou. A página de eventos no site de sua campanha não tem nada listado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Enquanto isso, Biden tem feito uma tempestade no país. Depois de uma viagem à Carolina do Norte na terça-feira, o presidente democrata terá visitado todos os estados indecisos de 2024 em menos de três semanas desde o seu discurso de Estado da União. As diferentes abordagens refletem os déficits que cada lado enfrenta.

A campanha de Trump enfrenta um grave déficit de dinheiro e contas legais crescentes enquanto ele luta contra quatro acusações criminais. O seu foco nas últimas semanas tem sido atrair potenciais doadores. Para Biden, de 81 anos, o ritmo é uma mensagem por si só, pois pretende combater as persistentes preocupações dos eleitores sobre a sua idade. Quem vencer em novembro será o presidente mais velho a tomar posse, embora as pesquisas concluam que os eleitores consideram a questão mais urgente para Biden. Trump tem 77 anos. A equipe de Biden tenta vender ao público as suas realizações, à medida que persistem as preocupações de que os eleitores não têm conhecimento do que ele fez no cargo e, em vez disso, se concentram nas frustrações com os elevados custos dos alimentos e nas preocupações com o aumento acentuado das travessias ilegais na fronteira entre os EUA e o México. Trump tem passado seus dias dentro e ao redor de Mar-a-Lago em Palm Beach, Flórida - arrecadando fundos, recebendo autoridades que o visitam com frequência e encontrando-se com assessores. Mas Trump também reservou tempo para outras atividades. Recentemente, ele disse que ganhou dois campeonatos em seu clube de golfe de Palm Beach, escrevendo em seu site de mídia social que foram vitórias "muito emocionantes" em um "campo GRANDE e difícil".

Trump enfrenta uma série de desafios jurídicos urgentes. Isso inclui um prazo curto para pagar mais de US$ 454 milhões em multas e juros. Se Trump não conseguir o dinheiro, o procurador-geral de Nova York poderá iniciar o processo de confisco dos seus bens. Em vez dos seus grandes comícios característicos, dizem os assessores, Trump tem participado de eventos de angariação de fundos cinco a seis dias por semana. Isso inclui almoços e jantares que geram dinheiro imediato, bem como reuniões de construção de relacionamentos que podem resultar em doações futuras. Mas mesmo com menos eventos públicos, os desenvolvimentos nos casos legais de Trump, bem como um fluxo constante de declarações polêmicas - como a sua afirmação de que os judeus que votam nos Democratas odeiam a sua religião e Israel - garantem que ele domine os noticiários. Alguns aliados do antigo presidente argumentam que a realização de menos comícios o ajuda não só por poupar dinheiro, mas também por limitar as oportunidades para ele sair do script e dizer algo que possa alienar os eleitores indecisos. Não realizar eventos também economiza dinheiro da campanha que não precisa ser desperdiçado. Os comícios de Trump custaram "meio milhão cada", disse o conselheiro sênior de Trump, Chris LaCivita, em uma entrevista em um podcast no ano passado. Os registros federais de financiamento de campanha divulgados na semana passada mostraram que a operação política de Trump está em séria desvantagem e lutando para alcançar Biden e o Partido Democrata, que arrecadou US$ 53 milhões no mês passado e terminou fevereiro com US$ 155 milhões em dinheiro em mãos. Enquanto isso, o lado de Trump relatou arrecadação de US$ 15,9 milhões em fevereiro, terminando o mês com cerca de US$ 37 milhões em mãos.

Biden arrecadou dezenas de milhões de dólares para sua campanha nas últimas semanas. Na quinta-feira, ele arrecadará ainda mais em um evento conjunto com os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton em Nova York, que poderá quebrar recordes de arrecadação de fundos partidários em um único evento. Fora isso, ele tem favorecido eventos menores e mais íntimos - juntar-se a uma família para uma refeição na mesa da cozinha, visitar pequenos negócios e encontrar apoiadores nos quintais. Na semana passada, ele se encontrou com apoiadores em Reno, Nevada, centro do único condado oscilante do estado, antes de seguir para o centro-sul de Phoenix, onde se misturou com cerca de 80 pessoas em um famoso restaurante mexicano enquanto sua campanha lançava uma coalizão chamada "Latinos com Biden-Harris".