Conselho de Segurança da ONU se pronuncia sobre nova resolução de cessar-fogo em Gaza

O novo projeto de resolução é fruto do trabalho dos membros não permanentes do Conselho, que negociaram ao longo do fim de semana com os Estados Unidos para tentar evitar um novo fracasso, segundo fontes diplomáticas, que manifestaram um certo otimismo quanto ao resultado da votação.

A resposta israelense ao ataque do Hamas deixou pelo menos 32.333 mortos na Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde do movimento islamista palestino, que governa o enclave.

A última versão do texto, à qual a AFP teve acesso no domingo, "exige um cessar-fogo imediato para o mês do Ramadã" - que já começou há quinze dias - "que conduza a um cessar-fogo duradouro e permanente" e "exige a libertação imediata e incondicional de todos os reféns".

Segundo Israel, cerca de 130 pessoas das 250 sequestradas ainda são reféns em Gaza, das quais 33 teriam morrido.