Comunicado do Business Wire :Alphawave Semi

A Alphawave Semi (LSE: AWE), líder global em soluções de conectividade e computação de alta velocidade para a infraestrutura tecnológica mundial, anunciou hoje sua colaboração com a InnoLight Technology, líder em óptica para data centers, para apresentar uma demonstração de óptica linear plugável (LPO) de baixa potência e baixa latência na OFC 2024. Operando a 64 Gbps por via, essa demonstração destaca o subsistema PCIe 6.0® da Alphawave Semi (Controlador + PHY) com a óptica LPO OSFP da InnoLight, eliminando barreiras de redes desagregadas e possibilitando conectividade em grande escala no data center. Ao oferecer um subsistema PCIe 6.0 completo, com o IP controlador da Alphawave Semi combinado com seu PAM4 SerDes PHY líder do setor, e ao colaborar com a InnoLight como fornecedora líder em óptica, a Alphawave Semi está promovendo um ecossistema para acelerar a implementação de soluções de conectividade óptica e coerência de memória, essenciais para escalonar cargas de trabalho de IA na infraestrutura de data center de última geração. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240325794672/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Low Latency Linear Pluggable Optics with PCIe 6.0® Subsystem for High-Performance AI Infrastructure (Graphic: Business Wire)

Segundo Osa Mok, diretor de marketing da InnoLight: "estamos felizes com a colaboração entre a Alphawave Semi e a InnoLight, demonstrando uma conectividade óptica PCIe 6.0 que oferece baixo consumo de energia e baixa latência, adaptada para atender aos requisitos exigentes de redes de IA de alta largura de banda e alta densidade. A tecnologia de camada física PAM4 DSP da Alphawave Semi, combinada com a LPO OSFP da InnoLight, permite que os hiperescaladores implementem redes desagregadas e componíveis de última geração". Tony Chan Carusone, CTO da Alphawave Semi, afirmou: "vemos nossa colaboração com a InnoLight como um importante impulsionador para acelerar a adoção da tecnologia PCIe sobre óptica. A combinação da solução óptica líder de mercado da InnoLight com a robusta tecnologia DSP da Alphawave Semi demonstra como a tecnologia PCIe sobre óptica pode permitir que nossos clientes escalonem massivamente a conectividade para suas cargas de trabalho de computação e processamento de dados de IA". Demonstração ao vivo no hall de exposições da OFC, estande 2625 da InnoLight

Os participantes poderão vivenciar uma demonstração ao vivo de óptica linear plugável (LPO) de baixa potência e baixa latência. Operando a 64 Gbps por via, ela apresenta o subsistema PCIe 6.0 da Alphawave Semi (Controlador + PHY) com óptica LPO OSFP da InnoLight. Saiba mais sobre o portfólio PCIe da Alphawave Semi: Solução PCI-Express e CXL da Alphawave Semi O subsistema de Controlador PCIe + PHY da Alphawave Semi é uma IP de interface extremamente eficiente em termos de energia, com baixa latência e altamente confiável, construída com base na PAM4 SerDes IP de maior sucesso da indústria. Ele está disponível nos nós de tecnologia mais avançados. Em sistemas de IA e computação de alto desempenho (HPC), onde o desempenho da memória é fundamental, o subsistema PCIe 6.0 da Alphawave Semi pode ser expandido para suportar CXL 3.0 com um Controlador CXL e PCIe, oferecendo coerência de memória no nível do data center. A InnoLight oferece uma ampla gama de soluções LPO (óptica linear plugável) de baixa potência e baixa latência de 400G, 800G e 1.6T para cargas de trabalho de IA em escala de data center, com uma plataforma de fotônica de silício, com capacidade para suportar conectividade óptica PCIe Gen 6 e além. A InnoLight também é membro fundadora da LPO-MSA (www.lpo-msa.org) e está trabalhando ativamente com o ecossistema da indústria para promover a ampla adoção de soluções LPO para aplicações de computação e redes de IA. PCI-SIG®, PCI Express® e PCIe® são marcas registradas e/ou marcas de serviço da PCI-SIG Sobre a Alphawave Semi

A Alphawave Semi é líder mundial em fornecer conectividade de alta velocidade e soluções de silício computacional para a infraestrutura tecnológica ao redor do mundo. Diante do crescimento exponencial dos dados, a tecnologia da Alphawave Semi atende a uma necessidade crítica: permitir que os dados viajem de modo mais rápido, mais confiável e com maior desempenho com menor consumo de energia. Somos uma empresa de semicondutores verticalmente integrada e nossos produtos de propriedade intelectual (PI), silício personalizado e conectividade são implantados por clientes internacionais de primeiro nível em centrais de dados, computação, redes, IA, 5G, veículos autônomos e armazenamento. Fundada em 2017 por uma equipe técnica especializada com histórico comprovado no licenciamento de PI de semicondutores, nossa missão é acelerar a infraestrutura de dados críticos no centro de nosso mundo digital. Para saber mais sobre a Alphawave Semi, acesse: awavesemi.com. Alphawave Semi e o logotipo Alphawave Semi são marcas comerciais da Alphawave IP Group plc. Todos os direitos reservados. Sobre a InnoLight Technology