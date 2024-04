Candidato oficialista reconhece vitória de opositor antissistema em eleições no Senegal

O candidato nomeado pelo governo do Senegal às eleições presidenciais no país, Amadou Ba, reconheceu nesta segunda-feira (25) a vitória do opositor antissistema Bassirou Diomaye Fay no primeiro turno nas presidenciais desta nação africana imersa em uma crise política.

"Vendo as tendências dos resultados da eleição presidencial e à espera da proclamação oficial, parabenizo o presidente Bassirou Diomaye Diakhar Faye por sua vitória no primeiro turno", disse Ba em comunicado.

Segundo o porta-voz do governo, Abdou Karim Fofana, Ba ligou para seu opositor para felicitá-lo.