Boeing anuncia saída de seu CEO em meio à crise

A fabricante de aviões americana Boeing, em crise após apresentar vários problemas de segurança nos seus aparelhos, anunciou nesta segunda-feira (25) a saída no final do ano do seu CEO Dave Calhoun, assim como de outros executivos. "O mundo está observando e sei que vamos superar este momento para sermos uma empresa melhor", escreveu Calhoun em uma carta aos funcionários na qual afirmou que "segurança e qualidade são o que colocamos antes de tudo". No mês passado, as autoridades dos Estados Unidos deram à Boeing um prazo de 90 dias para apresentar um plano de controle de qualidade.

A Agência Federal de Aviação Civil (FAA) dos Estados Unidos observou que a empresa deve "se comprometer com uma melhoria verdadeira e profunda". Calhoun permanecerá no comando até o final de 2024, disse a empresa em seu comunicado à imprensa. Stan Deal, diretor da divisão de aviação comercial, é substituído com efeito imediato por Stephanie Pope, atual diretora operacional do grupo. O presidente do conselho, Larry Kellner, também disse que não planeja buscar a reeleição na assembleia geral anual do grupo, segundo o comunicado.