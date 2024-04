Áustria indeniza vítimas de leis anti-LGBTQIA+ ao longo dos anos

Seu nome estava na lista de amantes que seu ex-companheiro, então menor de idade, forneceu quando foi preso no meio de um ato sexual dentro de um carro.

O consultor de 44 anos é uma das 11 mil pessoas LGBTQIA+ que até 2002 tiveram que enfrentar acusações no país.

Michael Woditschka lembra como se fosse ontem do dia de 1999 em que a polícia o intimou por ter tido um relacionamento com um jovem dois anos mais novo quando ele tinha 19 anos. Duas décadas depois, a Áustria "pede desculpas".

Desde 1º de fevereiro, as autoridades austríacas prometeram anular as sentenças contra todas as pessoas que a solicitarem, afirmando ainda que pagarão indenizações.

"Eu estava em busca de uma identidade, estava me construindo e, de repente, me vi tratado como um agressor sexual, tendo que detalhar minhas práticas [sexuais] na delegacia", lembra Woditschka.

Em tribunal, foi condenado a multa por "fornicação homossexual com menor" após a leitura detalhada de uma ata em audiência pública perante a imprensa. "Toda a Áustria de repente soube que eu era gay. Quando, com quem e como", afirmou ele.