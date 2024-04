Acidente de trânsito deixa 17 mortos nas Filipinas

O incidente ocorreu durante a tarde em uma importante rodovia do município de Antipas, província de Cotabato Norte, na segunda maior ilha do país, Mindanao.

Pelo menos 17 pessoas morreram no sul das Filipinas nesta segunda-feira (25), em uma colisão entre um caminhão-caçamba carregado de areia e uma van de passageiros, disseram as autoridades locais.

Entre as vítimas está também um menino de seis anos, que morreu no hospital. Outro passageiro está sendo tratado por ferimentos, enquanto o motorista do caminhão e seus dois passageiros sobreviveram, disse Tupaz.

Acidentes de trânsito fatais são comuns nas Filipinas, onde os motoristas frequentemente desrespeitam as regras e os veículos estão sobrecarregados ou mal conservados.

