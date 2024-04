Senegal elege novo presidente após anos de crise

O Senegal elege neste domingo (24) o seu quinto presidente em eleições cujo resultado é imprevisível e que decidirão entre a continuidade e uma mudança, talvez radical, após três anos de turbulência e crise política.

Os centros de votação abriram às 5h00 deste domingo (horário de Brasília). Cerca de 7,3 milhões de pessoas são chamadas a votar em cerca de 16.000 centros de votação no país e no exterior, entre o partido no poder Amadou Ba, seu principal rival, o antissistema Bassirou Diomaye Faye, e 16 outros candidatos.

Os favoritos são Ba, de 62 anos, primeiro-ministro por algumas semanas no governo do presidente em exercício Macky Sall, que o nomeou como seu sucessor; e Bassirou Diomaye Faye, de 43 anos, o "candidato à mudança de sistema" e ao "Pan-africanismo de esquerda".