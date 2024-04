Salvadorenhos pedem justiça para monsenhor Romero 44 anos após seu assassinato

Centenas de salvadorenhos participaram neste domingo (24) de uma peregrinação para exigir justiça pelo assassinato do arcebispo Óscar Arnulfo Romero, cometido há 44 anos.

Depois de uma missa em homenagem na capela do hospital La Divina Providencia, no noroeste de San Salvador e onde Romero caiu morto em 24 de março de 1980, os paroquianos marcharam carregando flores em direção à catedral do centro local sob o lema "julgamento e punição para os assassinos".

"Pedimos que seja feita justiça (para Romero). Talvez quem deu a ordem já esteja morto, mas os executores ainda estão do lado de fora, então que seja feita a justiça que precisamos", disse María Teresa Domínguez, vendedora de 69 anos.