Russos divididos sobre acusações contra a Ucrânia pelo ataque em Moscou

No entanto, o Kremlin ainda não mencionou a reivindicação do grupo jihadista e insiste que os quatro supostos agressores, que foram detidos, tentaram fugir para a Ucrânia, país onde lançou uma ofensiva em fevereiro de 2022.

Os russos, devastados pelo ataque sangrento de sexta-feira a uma casa de shows em Moscou, dizem que estão unidos na sua dor, mas as opiniões estão divididas quanto à versão do Kremlin, que parece culpar a Ucrânia.

Nas ruas de Moscou, muitos se recusam a falar sobre este tema delicado, mas Vomik Aliev, um estudante de medicina com pais muçulmanos, expõe sua opinião.

"Acredito que por trás deste ato terrorista estão os islamistas extremistas do EI. A Ucrânia também comete atos terroristas, mas isso está mais de acordo com o que os islamistas fazem", explica o jovem de 22 anos, que afirma ser um frequentador assíduo do Crocus City Hall, a casa de shows onde ocorreu o ataque.

"Não acredito na versão do envolvimento da Ucrânia, mesmo depois do que o presidente disse", insiste.