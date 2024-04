Prefeita é morta a tiros no Equador

A prefeita de uma cidade do Equador que enfrenta a violência do narcotráfico foi morta a tiros, em meio ao estado de exceção decretado pelo governo para conter a violência no país, anunciou a Polícia Nacional neste domingo.

Brigitte García, prefeita de San Vicente, na província de Manabí (sudoeste), foi assassinada juntamente com o diretor de comunicação do município, Jairo Loor.

Durante a madrugada, "duas pessoas foram identificadas dentro de um veículo sem sinais vitais, com ferimentos de bala", informou a Polícia Nacional, apontando, mais tarde, que os disparos "não teriam sido feitos do lado de fora do veículo, e sim em seu interior".