Prefeita é assassinada a tiros no Equador

A prefeita do balneário de San Vicente no Equador, Brigitte García, foi assassinada a tiros, informou a polícia neste domingo (24), em meio ao estado de exceção declarado no país para acabar com a violência ligada ao tráfico de drogas.

Brigitte García, prefeita do balneário de San Vicente, na província de Manabí (sudoeste), foi assassinada junto com um de seus funcionários.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a madrugada "duas pessoas foram identificadas dentro de um veículo sem sinais vitais, com ferimentos de bala", informou a polícia na sua conta na rede social X.