PF prende mandantes do assassinato de Marielle Franco

A Polícia Federal (PF) prendeu, neste domingo (24), os supostos "autores intelectuais" do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco em 2018, um passo essencial para elucidar o crime que causou indignação no Brasil e no mundo.

A operação no Rio cumpriu "três mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão" e teve como alvo "os autores intelectuais" do crime contra Marielle e seu motorista Anderson Gomes, informou a PF em nota.

Os três detidos são o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão; seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, segundo declarações à imprensa de advogados e de familiares das vítimas.