Holger Rune é eliminado por Marozsan em sua estreia no Masters 1000 de Miami

O jovem tenista dinamarquês Holger Rune, sexto cabeça-de-chave do Masters 1000 de Miami, sofreu uma derrota contundente neste domingo (24) em sua estreia no torneio diante do húngaro Fabian Marozsan. Marozsan, número 57 do ranking da ATP, venceu Rune co m parciais de 6-1 e 6-1 em apenas 59 minutos neste duelo da segunda rodada. O húngaro de 24 anos já havia causado uma surpresa ainda maior no ano passado ao eliminar o espanhol Carlos Alcaraz do Masters 1000 de Roma.

Rune, de 20 anos, é considerado um dos jovens mais promissores do circuito, embora continue aquém do nível dos colegas da sua geração, como o próprio Alcaraz e o italiano Jannik Sinner, principais favoritos ao título em Miami. O temperamental dinamarquês, que tem em seu currículo o título de Masters 1000 de Paris em 2022, vem mostrando um tênis bastante irregular que o fez cair na primeira oportunidade nos últimos Grand Slams do Aberto da Austrália e do US Open.

Em outro jogo deste domingo, o americano Ben Shelton encerrou a trajetória de Martín Landaluce, uma das grandes promessas do tênis espanhol aos 18 anos. Aluno da academia de Rafael Nadal e campeão do US Open júnior em 2022, Landaluce se tornou esta semana o primeiro jogador nascido em 2006 a vencer uma partida do Masters 1000 com a vitória sobre o compatriota Jaume Munar. Shelton, semifinalista do último Aberto dos Estados Unidos, o superou neste domingo com parciais de 6-3 e 6-1, evitando assim outra eliminação precoce como a de seus compatriotas Taylor Fritz, Frances Tiafoe e Tommy Paul. Na terceira rodada, Shelton enfrentará o italiano Lorenzo Musetti, que derrotou o russo Roman Safiullin por 7-5 e 6-1. No WTA 1000 feminino, a joia americana Coco Gauff avançou às oitavas de final ao vencer a francesa Océane Dodin sem dificuldades, por 6-4 e 6-0.

Gauff, que compete em seu estado natal, a Flórida, agora enfrentará a ex-número um do mundo, a japonesa Naomi Osaka ou a francesa Caroline Garcia. -- Resultados deste domingo do Aberto de Miami: