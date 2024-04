Governo grego acusado de manipular provas de tragédia ferroviária

Os três principais partidos de centro-esquerda e esquerda citaram o relatório de um jornal e afirmaram que o governo "forneceu" a veículos de comunicação afins gravações editadas da equipe do trem, com a intenção de reforçar a versão de que uma colisão que matou 57 pessoas em fevereiro de 2023 foi devido a um erro humano.

O principal partido da oposição, Syriza, pediu a renúncia do primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, e o pequeno partido Nova Esquerda indicou que apoiaria a moção de censura.

Em 28 de fevereiro de 2023, antes da meia-noite, um trem com 350 passageiros a bordo, que viajava de Atenas para Tessalônica, colidiu frontalmente com um comboio de mercadorias.

O veículo To Vima afirmou neste domingo (24) que as gravações vazadas da equipe do trem na noite do acidente, reproduzidas pela mídia naquela época, foram editadas para sugerir que a culpa foi exclusivamente de um erro humano.