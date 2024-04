FMI pede à China reformas que favoreçam o mercado

O Fundo Monetário Internacional (FMI) pediu neste domingo (24) à China que implemente "um conjunto completo de reformas que favoreçam o mercado", a fim de estimular uma economia estagnada diante da crise imobiliária, da fraca demanda interna e do alto desemprego entre os jovens.

Autoridades políticas chinesas resistem a impulsionar a economia com medidas maciças de estímulo, insistindo na necessidade de optar por um crescimento "de alta qualidade".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A transição de um crescimento de taxas elevadas para um crescimento de alta qualidade é o caminho certo", e a China "está determinada a fazê-lo", declarou neste domingo a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, no Fórum de Desenvolvimento da China, realizado em Pequim. No entanto, "essa transformação não será fácil", alertou.