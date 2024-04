Crescente Vermelho palestino denuncia outros dois hospitais sitiados pelo exército israelense em Gaza

O Exército israelense confirmou ter lançado uma operação no bairro de Al Amal, na cidade de Khan Yunis, no sul, mas negou tê-la realizado em centros hospitalares.

As tropas israelenses alegam que os combatentes do movimento islamista palestino Hamas utilizam centros de saúde como bases de comando.

Em resposta à AFP, o exército israelense afirmou que as suas tropas "operam em toda a área de Al Amal, mas não estão atualmente operando nos hospitais".

A operação visa "continuar a desmantelar a infraestrutura terrorista e a eliminar os atores terroristas do setor", detalhou.

O Crescente Vermelho observou que, por meio de drones, as tropas israelenses pediram aos ocupantes do hospital que saíssem sem roupa, enquanto o exército bloqueava as portas de entrada das instalações com barragens.

Desde segunda-feira, o exército israelense promove uma grande operação no hospital Al Shifa, na cidade de Gaza, o maior do território, onde afirma ter matado 170 combatentes palestinos.

As tropas israelenses já tinham realizado um ataque deste tipo em novembro, assim como nos hospitais Nasser e Al Amal em fevereiro.