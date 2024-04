Combates se intensificam em Gaza e Guterres pede o fim do 'pesadelo' da guerra

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu neste domingo (24) a Israel que elimine os "obstáculos" à entrada de ajuda humanitária em Gaza e um cessar-fogo imediato para acabar com o "pesadelo" depois de mais de cinco meses e meio de guerra.

Bombardeios e combates assolam implacavelmente este território palestino, onde a população está à beira da fome devido ao cerco decretado por Israel no início do conflito com o movimento islamista Hamas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A nível diplomático, não há progressos tangíveis nas negociações para uma trégua, apesar do aumento da pressão dos Estados Unidos, principal aliado de Israel.