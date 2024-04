China alerta Filipinas a interromper "ações provocativas" no Mar do Sul

O Ministério de Defesa da China alertou as Filipinas "a interromper todas as ações de violação e provocação" no Mar do Sul da China. A pasta do país acrescentou que seguirá adotando medidas para proteger sua soberania territorial.

O porta-voz do ministério, Wu Qian, fez as observações após a Guarda Costeira da China atingir com canhões três navios de suprimentos filipinos no último sábado, 23, no mais recente confronto próximo a um banco de areia disputado no Mar da China Meridional, causando "danos significativos", disseram autoridades filipinas. Segundo a China, o navio invadiu a área de forma ilegal.

"Advertimos as Filipinas a cessarem qualquer declaração que possa escalar as tensões e interromper todos os atos de invasão. Se as Filipinas continuarem desafiando a linha de fundo da China, a China continuará adotando medidas resolutas para defender firmemente sua soberania territorial e seus direitos e interesses marítimos", disse o porta-voz, em comunicado.