Cerca de 140 alunos sequestrados em escola da Nigéria há 2 semanas são libertados

Pelo menos 137 das quase 300 crianças nigerianas que foram sequestradas há mais de duas semanas na sua escola no estado de Kaduna, no noroeste do país, foram libertadas ilesos neste domingo, 24, disseram os militares do país da África Ocidental. Este foi um dos maiores sequestros em massa dos últimos anos na Nigéria.

Homens armados em motocicletas invadiram a escola Kuriga no dia 7 de março e levaram as crianças para as florestas antes que as forças de segurança pudessem chegar. As autoridades escolares disseram que um total de 287 estudantes foram sequestrados durante o ataque. Os alunos têm entre 8 e 15 anos, segundo a imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os 137 reféns, 76 meninas e 61 meninos, foram entregues no estado de Zamfara e serão entregues ao governo do estado de Kaduna", onde foram sequestrados, disse o porta-voz do exército, general Edward Buba.