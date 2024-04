Centenas de estudantes libertados na Nigéria após sequestro

Quase 140 estudantes, vítimas no início deste mês de um dos maiores sequestros em massa dos últimos anos na Nigéria, foram libertados ilesos, anunciaram neste domingo (24) o exército e as autoridades locais.

Os alunos têm entre 8 e 15 anos, segundo a imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os 137 reféns, 76 meninas e 61 meninos, foram entregues no estado de Zamfara e serão entregues ao governo do estado de Kaduna", onde foram sequestrados, disse o porta-voz do exército, general Edward Buba.