Candidato a prefeito é assassinado no centro do México

Um candidato à Prefeitura no estado central mexicano de Puebla, Jaime González, foi assassinado no sábado (23), em meio a uma onda de violência contra políticos locais durante a época eleitoral.

"Do governo de Puebla colaboramos com as investigações e mantemos ações coordenadas com os órgãos de segurança municipais, estaduais e federais", acrescentou.

Os fatos ocorreram em um ponto de venda de automóveis em Acatzingo, onde um número indeterminado de homens armados entrou para atacar o candidato.

Acatzingo faz parte de uma área popularmente conhecida como Triângulo Vermelho, onde ocorrem atividades ilegais como roubo de combustível e transporte de cargas.