TV russa exibe interrogatórios de supostos autores de atentado em Moscou

O canal público Pervy Kanal mostrou imagens dos suspeitos, três deles com o rosto ensanguentado, sendo escoltados por agentes armados. Um dos detidos estava com a cabeça enfaixada e apresentava vestígios de sangue na área da orelha direita.

Autoridades informaram sobre a prisão de 11 pessoas envolvidas no atentado, incluindo os quatro supostos agressores, na região de Briansk, na fronteira com a Ucrânia e Belarus.

Durante os interrogatórios, dois suspeitos admitiram culpa e um deles afirmou ter agido por dinheiro. "Eu matei pessoas por dinheiro", declarou, acrescentando que lhe ofereceram "meio milhão de rublos" (R$ 27.065) e que já havia recebido metade em sua conta bancária.

Segundo meios de comunicação russos e o deputado Alexandre Jinstein, alguns detidos são naturais do Tadjiquistão, uma ex-república soviética na fronteira com o Afeganistão, com presença do grupo Estado Islâmico (EI), que reivindicou a autoria do atentado.

Os relatórios indicam que os suspeitos são estrangeiros, mas não citam a nacionalidade dos mesmos.