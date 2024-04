Sobe para 133 o número de mortos no ataque em Moscou

Pelo menos 133 pessoas morreram no ataque de sexta-feira a uma sala de concertos em Moscou, reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico, indicaram neste sábado (23) as autoridades russas em um novo relatório.

"O número de pessoas mortas no ataque terrorista na sala de concertos Crocus City Hall aumentou para 133. As operações de busca continuam", disse o Comitê de Investigação russo em comunicado no Telegram.

O número anterior era de 115 mortos no ataque armado ocorrido na periferia da capital.