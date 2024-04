Senado dos EUA evita paralisação parcial do governo

"Não foi fácil, mas esta noite a nossa perseverança valeu a pena (...). É bom para o povo americano que tenhamos chegado a um acordo bipartidário para terminar o trabalho", declarou o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer.

O Senado ultrapassou o prazo, que vencia à meia-noite de sexta-feira, mas, após um acordo entre democratas e republicanos, votou a favor do valor de 1,2 trilhão de dólares, depois que a Câmara dos Representantes aprovou a iniciativa.

O Congresso dos Estados Unidos aprovou na madrugada deste sábado (23) uma lei orçamentária para financiar as agências e repartições federais até setembro e evitar uma paralisação parcial das atividades do governo.

As manobras de última hora retratam o caos que prevalece no Congresso americano.

Horas depois, o presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, assinou a lei aprovada pelo Congresso: "A lei bipartidária orçamentária que acabei de assinar mantém o governo funcionando, é um investimento no povo americano e fortalece nossa economia e a segurança nacional."

Na manhã de ontem, a votação do orçamento do Estado federal na Câmara dos Representantes também teve sua dose de emoção.

Os negociadores da Casa Branca e do Congresso finalmente chegaram a um acordo sobre um texto, revelado na noite de quarta-feira. Mas a proposta foi imediatamente criticada por congressistas que apoiam o ex-presidente republicano Donald Trump (2017-2021), que enfrentará Biden nas eleições de novembro.

Essa lei prolongará o orçamento dos EUA até o final do ano fiscal, 30 de setembro. O texto, de 1.012 páginas, contém medidas com forte repercussão no exterior.

O texto proíbe qualquer financiamento direto dos Estados Unidos à agência da ONU para os refugiados palestinos, UNRWA, envolvida em uma controvérsia desde que Israel acusou, em janeiro, 12 de seus 13 mil funcionários de estarem envolvidos no ataque do movimento islamista palestino Hamas, em 7 de outubro, em território israelense.