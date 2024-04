Secretário-geral na ONU classifica bloqueio de ajuda a Gaza como vergonha moral

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, acompanhou neste sábado, 23, uma longa fila de caminhões com ajuda para Gaza bloqueados do lado egípcio da fronteira. Ele declarou que era hora de "realmente inundar Gaza com ajuda que salva vidas", chamando a fome no enclave de "vergonha moral".

Cerca de 7 mil caminhões aguardam na província do Norte do Sinai, no Egito, para entrar em Gaza, disse o governador Mohammed Abdel-Fadeil Shousha, em comunicado. Guterres também instou por um cessar-fogo imediato entre Israel e o Hamas.

Guterres falou no lado egípcio da fronteira, não muito longe da cidade de Rafah, ao sul de Gaza, onde Israel planeja lançar um ataque terrestre, apesar dos amplos avisos de uma potencial catástrofe. Mais da metade da população de Gaza se refugiou lá.