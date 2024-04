Secretário de Estado dos EUA condena ataque 'atroz' em Moscou e terrorismo 'em todas as suas formas'

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, descreveu neste sábado (23) o ataque que deixou pelo menos 133 mortos em Moscou na sexta-feira como um "crime atroz" e sublinhou que Washington condena "o terrorismo em todas as suas formas".

"Condenamos o terrorismo em todas as suas formas e nos solidarizamos com o povo da Rússia no luto pelas vidas perdidas neste fato horrível", disse o chefe da diplomacia dos EUA em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Casa Branca já havia descrito o ataque como "terrível" e apresentou suas condolências.