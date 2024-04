Putin promete punir culpados do ataque em Moscou e denuncia vínculo com Ucrânia

Vladimir Putin prometeu neste sábado (23) "punir" os responsáveis pelo ataque que deixou pelo menos 133 mortos em Moscou na sexta-feira, e garantiu que os suspeitos foram detidos quando fugiam para a Ucrânia, sem mencionar a reivindicação do grupo jihadista Estado Islâmico (EI). A Ucrânia negou veementemente qualquer vínculo com o ataque e disse que a Rússia, cuja ofensiva combate há mais de dois anos, busca apenas uma forma de transferir a culpa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O ataque à sala de concertos Crocus City Hall, nos arredores de Moscou, na noite de sexta-feira, é o mais sangrento na Rússia em duas décadas e o mais mortal reivindicado na Europa pelo grupo EI.

O presidente russo disse em um discurso televisionado que os quatro agressores foram detidos enquanto "se dirigiam para a Ucrânia, onde, segundo dados preliminares [dos investigadores], foi preparada uma 'janela' para que atravessassem a fronteira". Putin apoiou assim a versão apresentada pouco antes pelos seus serviços de segurança, o FSB. Em nenhum momento do seu discurso mencionou a reivindicação do grupo jihadista Estado Islâmico, transmitida na noite de sexta-feira e reiterada neste sábado. "O ataque foi realizado por quatro combatentes do EI, armados com metralhadoras, uma pistola, facas e bombas incendiárias", afirmou a organização jihadista em uma das suas contas no Telegram, acrescentando que o ataque se enquadra no contexto "da guerra" com "os países que combatem o Islã".

Putin, recém-reeleito por mais seis anos, descreveu o drama como um "ato terrorista selvagem", prometeu punir todos os responsáveis e decretou este domingo como dia de luto nacional. Pouco antes, o Kremlin havia anunciado a prisão de 11 pessoas, incluindo "os quatro terroristas diretamente envolvidos no ataque". Estas quatro pessoas foram presas na região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia e Belarus, afirmou posteriormente o Comitê de Investigação Russo, competente neste tipo de crimes. O ataque ocorreu na sexta-feira, antes de um show do grupo de rock russo Piknik, em uma sala de concertos do Crocus City Hall, em Krasnogorsk, um subúrbio a noroeste de Moscou. O FSB afirmou que os suspeitos tinham "contatos" na Ucrânia, confrontada com uma intervenção militar russa desde 2022, e planejavam fugir para este país após o ataque, mas não ofereceu provas deste suposto vínculo nem deu detalhes sobre a sua natureza. O assessor presidencial ucraniano, Mikhailo Podoliak, negou a acusação da Rússia e afirmou na rede social X que "as versões dos serviços especiais russos sobre a Ucrânia são absolutamente insustentáveis e absurdas".

O número de mortos subiu para 133 neste sábado, segundo as autoridades, e pode continuar aumentando, já que as buscas continuarão durante vários dias entre os escombros do edifício, devorado pelas chamas e cujo teto desabou parcialmente.