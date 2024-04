Princesa Kate põe fim a semanas de mistério e anuncia que tem câncer

A princesa de Gales, Kate Middleton, anunciou nesta sexta-feira, 22, que foi diagnosticada com câncer e está sendo tratada com quimioterapia. Ela descreveu os últimos dois meses como "incrivelmente difíceis" para sua família. O sogro de Kate, o rei Charles III, trata um tumor desde fevereiro. Assim como no caso do monarca, os detalhes sobre o câncer de Kate não foram revelados. Sua mensagem foi divulgada em um vídeo transmitido pela rede britânica BBC após um período de intensa incerteza sobre a saúde de Kate, que foi submetida a uma cirurgia abdominal em janeiro e praticamente desapareceu da vista do público enquanto se recuperava. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em seu depoimento, Kate, de 42 anos, disse que no momento em que a cirurgia foi realizada, os médicos acreditavam que sua condição não era cancerosa. A cirurgia foi bem-sucedida, mas em exames adicionais o médico encontrou evidências de câncer. Eles recomendaram um ciclo de quimioterapia, que ela disse ter começado recentemente.

"Levei algum tempo para me recuperar de uma grande cirurgia para iniciar meu tratamento", disse Kate. "Mas, o mais importante, levamos tempo para explicar tudo a George, Charlotte e Louis (seus filhos) de uma forma apropriada para eles e para tranquilizá-los de que vou ficar bem." O anúncio ecoou estranhamente o de Charles. O Palácio de Buckingham disse que o câncer do rei foi detectado após uma cirurgia para aumento da próstata. Embora o palácio tenha afirmado que ele não tem câncer de próstata, não especificou que tipo de câncer é, nem qual é o seu prognóstico. No vídeo, que o Palácio de Kensington disse ter sido gravado pela BBC em Windsor, na quarta-feira, 20, Kate é vista sentada em um banco do lado de fora, com narcisos e árvores em flor atrás dela. Com as mãos cruzadas no colo, ela começa agradecendo ao público pelas mensagens de apoio enquanto se recuperava da cirurgia, antes de anunciar seu diagnóstico.