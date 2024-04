Hong Kong: nova Lei de Segurança Nacional amplia repressão a opositores

À medida que Hong Kong aprovava uma nova lei de segurança nacional, a cidade embarca em uma transformação que poderá redefinir o seu papel no cenário mundial e as liberdades dos seus cidadãos.

Para o governo e os apoiadores de Pequim, a legislação que entra em vigor no sábado é a pedra angular no cumprimento de um dever constitucional, anunciando uma nova era centrada diretamente na prosperidade econômica e com o governo mais poderoso para reprimir opositores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, para aqueles que valorizam a outrora vibrante cultura política e o compromisso de abertura econômica de Hong Kong, a legislação exacerba os receios de diminuição das liberdades civis de estilo ocidental, que são fundamentais para o seu fascínio como centro financeiro global.