Famílias angustiadas vivem 'desespero total' após ataque mortal em Moscou

"Medo" e "desespero total": o choque após o ataque mortal de sexta-feira a uma sala de concertos em Moscou transformou-se em uma noite de espera agonizante para as famílias das vítimas, sem notícias sobre os seus entes queridos. Na noite de sexta-feira, centenas de fãs reuniram-se para assistir a um show do grupo de rock Piknik, mas minutos antes do início do espetáculo, indivíduos armados entraram na sala e desencadearam o caos. Pelo menos 115 pessoas morreram, de acordo com o último balanço provisório do Comitê de Investigação Russo.

"Estou completamente apavorado, sinto que todo o meu corpo dói", lamentou Semion Khraptsov, cuja esposa estava no show e lhe telefonou no momento do ataque, sem que ele conseguisse compreender o que ela dizia. "Vim assim que soube o que aconteceu", acrescentou o homem de 33 anos, que admitiu sentir-se impotente. "Não sei o que fazer, é um desespero total". Pouco antes, vídeos publicados em canais do Telegram considerados próximos às forças de segurança mostravam pelo menos dois homens armados avançando em direção à sala e outros vídeos mostravam corpos e pessoas correndo em direção à saída.

Igor Bogodaiev, de 30 anos, também esperava um sinal de vida da esposa, cujo telefone está desligado. "Estou com medo", declarou ele. "Não sei o que fazer", acrescentou, dizendo que os seus amigos tentaram em vão obter informações sobre a sua esposa nos hospitais. O Kremlin anunciou neste sábado que prendeu 11 pessoas, incluindo quatro agressores vinculados ao ataque, reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico. O ataque ocorreu no Crocus City Hall, localizado em Krasnogorsk, na saída noroeste de Moscou. O local abriga uma das principais casas de show de Moscou.

"Pouco antes do início do show, de repente ouvimos várias rajadas de metralhadora e o grito terrível de uma mulher. E depois muitos gritos", disse à AFP Alexei, produtor musical que estava nos camarins no momento do ataque. "Apenas três ou quatro rajadas no início, depois mais algumas", acrescentou. Dos camarins observou o pânico dos espectadores. "As pessoas corriam para o palco, um movimento terrível da multidão".