Exército israelense nega ter disparado contra pessoas que aguardavam ajuda em Gaza

O Exército israelense negou neste sábado (23) informações do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza governada pelo Hamas, segundo as quais as suas tropas dispararam contra pessoas que esperavam por ajuda humanitária, matando 19 delas.

"Relatos de que [o Exército israelense] atacou dezenas de habitantes de Gaza na frente de um comboio de ajuda são incorretos", disse o Exército em comunicado, acrescentando que "descobertas preliminares determinaram que não houve ataque aéreo" contra o comboio e que também não houve "incidentes em que forças [israelenses] atiraram contra pessoas" que estavam esperando.

