Eslováquia vota em eleição presidencial marcada por divisões sobre a Ucrânia

As pesquisas dão 37% das intenções de voto ao presidente do Parlamento, Peter Pellegrini, um ponto a mais que Ivan Korcok, ex-ministro das Relações Exteriores apoiado pela oposição nestas eleições presidenciais.

Os eslovacos votam neste sábado (23) no primeiro turno de uma eleição presidencial marcada pelo confronto entre um candidato próximo da Rússia e outro a favor da ajuda à Ucrânia.

A votação deste sábado termina às 22h00 (18h00 no horário de Brasília) neste país da Europa Central de 5,4 milhões de habitantes, membro da Otan e da UE.

Pellegrini, ex-chefe de governo, conta com o apoio do atual primeiro-ministro, o populista Robert Fico, que se recusa a fornecer ajuda militar à Ucrânia, questiona a soberania deste país e apela à paz com a Rússia.

Korcok, um diplomata experiente, defende a causa ucraniana.