Decola com sucesso espaçonave russa Soyuz que levará a primeira cosmonauta bielorrussa à ISS, anuncia Roscosmos

Uma nave russa Soyuz, com a primeira cosmonauta bielorrussa da história a bordo, Marina Vasilevskaya, descolou com sucesso neste sábado (23) em direção à Estação Espacial Internacional (ISS) a partir do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, anunciou a agência espacial russa Roscosmos.

"A Soyuz decolou de Baikonur", nas estepes do Cazaquistão, às 12h36 GMT (09h36 em Brasília), disse a Roscosmos em um comunicado, e especificou que o lançamento da espaçonave "correu conforme planejado". A decolagem, inicialmente prevista para quinta-feira, foi cancelada de última hora e adiada para este sábado.

