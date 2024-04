Chefe da ONU pede na fronteira de Gaza o fim do 'pesadelo' da guerra

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu neste sábado (23), na fronteira de Gaza com o Egito, uma trégua no território palestino, confrontado com um "pesadelo sem fim" depois de quase seis meses de guerra entre Israel e o Hamas. "Agora, mais do que nunca, é hora de um cessar-fogo imediato, hora de silenciar as armas", declarou Guterres em frente à passagem de Rafah, na fronteira fechada entre Gaza e o Egito. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Os palestinos de Gaza, mulheres, crianças e homens, estão presos em um pesadelo sem fim, comunidades foram eliminadas, casas foram destruídas, famílias e gerações inteiras foram aniquiladas", alertou, acrescentando que "a fome e a inanição" afetam a população.

Após a visita de Guterres, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, chamou a ONU de "organização anti-Israel". "Sob a sua liderança, a ONU tornou-se uma organização antissemita e anti-Israel que abriga e encoraja o terrorismo", escreveu Katz na sua conta da rede X, estimando que o chefe da ONU "veio hoje ao lado egípcio da passagem da fronteira de Rafah e culpou Israel pela situação humanitária em Gaza". Quase 1,5 milhão de pessoas estão amontoadas em Rafah, a maioria deslocadas de outras áreas da Faixa desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro.

A passagem terrestre entre o Egito e Rafah é a única na Faixa de Gaza que não faz fronteira com Israel. Mas, na realidade, Israel tem o direito de controlar as entradas e saídas do território, através do qual a ajuda humanitária e o fornecimento de alimentos para uma população de 2,4 milhões de pessoas também entraram a conta-gotas desde o início da guerra. "Nada justifica os ataques horríveis do Hamas em 7 de outubro. E nada justifica o castigo coletivo sofrido pelo povo palestino", insistiu Guterres, que afirmou ecoar "grande parte do mundo". Apesar da pressão internacional, Israel está determinado a invadir Rafah, onde afirma estarem localizados os últimos batalhões do Hamas. "Espero fazer isso com o apoio dos Estados Unidos, mas se necessário, faremos isso sozinhos", disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na sexta-feira, durante uma visita a Israel do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. A comunidade internacional tenta pôr fim aos bombardeios e combates, que já deixaram pelo menos 32.142 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas. Pelo menos 72 pessoas morreram nas últimas 24 horas, informou o ministério, em um momento em que especialistas alertam que a população está à beira da fome.

A última tentativa do Conselho de Segurança da ONU de chegar a uma trégua falhou na sexta-feira, quando China e Rússia vetaram uma proposta dos EUA.