Biden sanciona pacote orçamentário de US$ 1,2 tri que evita paralisação do governo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou neste sábado um pacote orçamentário de US$ 1,2 trilhão, encerrando a ameaça de uma paralisação parcial do governo. O projeto de financiamento para as agências governamentais havia sido aprovado pelo Senado por 74 a 24 votos logo após o vencimento do prazo, à meia-noite do horário local. Na sexta-feira, a Câmara aprovou o pacote com 286 votos favoráveis e 134 contrários.

"Este acordo representa um compromisso, o que significa que nenhum lado conseguiu tudo o que queria", disse Biden em comunicado. "Mas ele rejeita cortes extremos dos republicanos da Câmara e expande o acesso a cuidados infantis, investe na pesquisa sobre o câncer, financia cuidados de saúde mental e de consumo de substâncias, promove a liderança americana no exterior e fornece recursos para proteger a fronteira. Isso é uma boa notícia para o povo americano", declarou.

Os legisladores levaram seis meses, desde o início do ano fiscal, para se aproximarem de um acordo de financiamento do governo, em um processo que foi retardado por conservadores que pressionaram por mais mandatos políticos e cortes de gastos maiores. O impasse exigiu vários projetos de lei de gastos de curto prazo para manter as agências financiadas.