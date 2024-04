Uefa indenizará torcedores do Liverpool por incidentes na final da Champions de 2022

A Uefa anunciou, nesta sexta-feira (22), que chegou a um acordo com os torcedores do Liverpool que pediram indenizações pelos danos físicos e psicológicos causados pelos incidentes no Stade de France, em Paris, na final da Liga dos Campeões em 2022.

O time inglês acabou derrotado pelo Real Madrid, mas para muitos o jogo foi marcado por uma traumática experiência com esperas intermináveis, roubos, gás lacrimogênio e dificuldades de acesso ao estádio.

Os detalhes financeiros do "acordo completo e definitivo" não foram revelados, mas sabe-se que as indenizações englobam o reembolso do valor dos ingressos, que a Uefa já tinha se comprometido a fazer há um ano, após um relatório independente concluir que a entidade era a "principal responsável" pelos incidentes.