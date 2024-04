UE propõe implementar tarifas 'proibitivas' para cereais russos

A União Europeia (UE) apresentou uma proposta para implementar tarifas "proibitivas" à entrada de cereais russos para secar uma fonte de recursos do governo de Moscou, afirmou nesta sexta-feira o comissário europeu do Comércio, Valdis Dombrovskis.

O comissário, no entanto, disse que as tarifas não afetarão os grãos russos que entram no espaço europeu "em trânsito para terceiros países".

Dombrovskis disse que a proposta apresentada nesta sexta-feira é "um passo oportuno e necessário".