Terrorismo em Moscou: atiradores deixam 40 mortos e causam incêndio em casa de concertos

Os Estados Unidos disseram não tere "nenhum indício" de que a Ucrânia esteja envolvida no ataque. "Não há nenhum indício neste momento de que a Ucrânia ou os ucranianos estivessem envolvidos no ataque", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, aos repórteres. "Eu desaconselharia o estabelecimento de um vínculo com a Ucrânia nesta fase inicial", acrescentou.

BREAKING: The roof of the Crocus Concert Hall in Russia has reportedly now begun to collapse due to the ongoing fire, while at least 150 concert goers are still said to be trapped inside. pic.twitter.com/NHMv0WPG9n

Segundo um repórter da agência Ria Novosti, pessoas em uniformes táticos invadiram a casa de shows e abriram fogo antes de lançar "uma granada ou uma bomba incendiária, provocando um incêndio".

"As pessoas que estavam na sala se jogaram no chão para se proteger dos disparos por 15 ou 20 minutos" e muitos conseguiram "sair rastejando", disse.

Os serviços de resgate, citados pela agência Interfax, relataram um "grupo de duas a cinco pessoas não identificadas, com uniformes de combate e armas automáticas", que "abriram fogo contra os agentes de segurança na entrada da casa de shows" e antes de "começar a disparar contra o público".

Segundo o Ministério de Situações de Emergência, os bombeiros conseguiram evacuar uma centena de pessoas que estavam no porão do local.