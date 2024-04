Temporal deixa ao menos seis mortos no sudeste do Brasil

Três dos falecidos foram vítimas de um deslizamento de terra em Petrópolis, a cerca de 70 quilômetros da capital do estado do Rio, informaram os Bombeiros e a Defesa Civil.

Pelo menos seis pessoas morreram nesta sexta-feira (22) em meio a um forte temporal que atinge o sudeste do Brasil, em particular a região serrana do estado do Rio de Janeiro, onde as autoridades qualificam a situação como "crítica".

Em comunicado, o governo precisou que choveu mais de 270 milímetros nas últimas 24 horas no município, onde estão sendo mobilizadas equipes de resgate e do Exército, um reforço determinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse Castro.

Na véspera, as autoridades anunciaram medidas de prevenção para evitar consequências graves entre a população diante de um prognóstico de tempestade severa.

Tanto o governo do estado do Rio de Janeiro quanto a prefeitura da cidade decretaram ponto facultativo administrativo e recomendaram evitar deslocamentos.

Outro dos falecidos nesta sexta-feira foi um homem atingido por um raio em Arraial do Cabo (200 km ao norte do Rio), informaram as autoridades.

Na costa de São Paulo, duas crianças de 3 e 9 anos morreram pela queda de um telhado e de um muro, em incidentes separados.

O temporal chega após uma onda de calor que atingiu a região nos últimos dias, com um recorde de 62,3 ºC de sensação térmica no Rio de Janeiro no domingo e os maiores registros em São Paulo para um mês de março.

A chegada de uma frente fria, que causou estragos no meio desta semana no estado do Rio Grande do Sul, acendeu os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).