Secretário-geral da ONU visitará lado egípcio de Rafah no sábado

O secretário-geral da ONU, António Guterres, visitará neste sábado (23) Rafah, na fronteira com a Faixa de Gaza, para reiterar seu apelo por um cessar-fogo humanitário, informou um porta-voz nesta sexta-feira (22).

Guterres tem previsto ir de Bruxelas ao Egito no fim do dia em "sua viagem anual de solidariedade pelo ramadã", declarou seu porta-voz adjunto, Farhan Haq.

Em sua agenda, que inclui a visita a um hospital em Al-Areesh, no norte do Sinai, está prevista uma estada em "Rafah, do lado egípcio, onde se reunirá com trabalhadores humanitários".