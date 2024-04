Rússia e China vetam resolução para cessar-fogo em Gaza proposta pelos EUA

"Com isso em mente, (os Estados Unidos) apoiam inequivocamente os esforços diplomáticos internacionais para alcançar esse cessar-fogo, juntamente com a libertação de quaisquer reféns ainda detidos", acrescenta a proposta de resolução.

As duas resoluções humanitárias adotadas pelo Conselho, assim como as da Assembleia Geral, não mencionaram o Hamas, uma ausência sistematicamente condenada por Israel.

Após a rejeição do texto dos EUA, fontes diplomáticas disseram que um texto alternativo elaborado por vários membros não permanentes do Conselho provavelmente seria submetido à votação no final do dia.

O texto, ao qual a AFP teve acesso, "exige um cessar-fogo humanitário imediato para o mês do Ramadã" e a libertação imediata de todos os reféns, enquanto a ofensiva israelense ceifou quase 32 mil vidas em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

O resultado da votação deste texto é incerto.

O Conselho, há anos muito dividido sobre a questão israelense-palestina, só conseguiu adotar duas resoluções sobre o assunto desde 7 de outubro, principalmente de natureza humanitária.

E os resultados foram escassos: a ajuda a Gaza continua sendo em grande parte insuficiente e a fome se aproxima. Várias outras resoluções políticas foram rejeitadas pelos vetos americanos, por um lado, e pelos vetos russos e chineses, por outro, ou por um número insuficiente de votos.

abd/af/nn/aa/yr